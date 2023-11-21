Ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне проекта "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, еще до полномасштабного вторжения переехала в Швейцарию, где живет с мужем-миллионером, но активно поддерживает Украину из-за границы.

В частности, на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук регулярно рассказывает истории погибших украинских защитников, поразившие ее. В этот раз Онуфрийчук опубликовала последнее видео, которое прислал своей любимой 19-летний Артем Заболотный с позывным Хаджин.

"«Мы отсюда, пожалуй, не вернемся. Очень жалко. Жить еще хочется» — слова украинского защитника в последнем видео, которое он послал своей любимой. Артем с позывным Хаджин. Ему было всего 19 лет. Он защищал Украину и хотел в ней жить. Но, к большому сожалению, стал ее Героем посмертно”, – пишет Иванна Онуфрийчук под видео.

"Боже мой, как же больно... Какой страшной ценой дается наша независимость. Вечная слава и благодарность всем Героям…, – добавила Иванна Онуфрийчук.

Ранее Иванна Онуфрийчук поделилась трагической историей от девушки, с которой она работает — ее дядя-артиллерист также отдал свою жизнь за Украину. За год пребывания на фронте военнослужащий с позывным Миха успел поработать по самым горячим направлениям: Донецкое, Бахмутское, Изюмское, Харьковское.

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Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

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