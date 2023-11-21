Астрологиня Полина Павлова сообщила, что в 20-ых числах ноября, а также в период с 8 по 16 декабря будет наибольшее напряжение как на поле боя, так и в тылу из-за обстрелов или всеобщего беспокойства.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Обострение в плане нанесения поражений и того, что граждане ощутят давление, разрушение и так далее. Это возможно в последнюю неделю ноября, 20-е числа, там и транзитно еще не очень хорошая атмосфера, то есть там будет близко Солнце с Марсом, много таких вещей.

Конец ноября, 20-ые числа, 21-ое, 22-ое, 23-ье, эти дни. Дальше, пожалуй, даже менее тревожно все. И еще один момент такого обострения – это с 8 по 16 декабря. Это такие самые горячие дни.

Они самые горячие в каком плане? Это угроза всей территории Украины или это будут ожесточенные бои, когда у нас волосы будут лезть?

Нет, это именно об общем ощущении жителей страны, которые даже за границей, но читают новости. Общее чувство от происходящего. Это совокупность факторов.

Это и то, что жизнь рядовых граждан сильно обеспокоена событиями, но поскольку у многих и родственники воюют, то даже в тылу люди могут переживать, даже если в них ничего не летит. Это совокупность факторов. Это может прилетать и по какой-то гражданской инфраструктуре, а также события на фронте. Но здесь акцент все же на тыл, на рядовых гражданах.

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