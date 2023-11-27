Наклейки на стеклянных банках часто оказываются трудной задачей для удаления, особенно если они смочены или старые.

Все сталкиваются с такой неприятностью как наклейки на банках. Однако существуют эффективные способы, которые позволят вам быстро и без особого труда убрать их.

Этап намачивания

Первым шагом является намачивание банки. Заполните раковину или глубокий контейнер горячей водой и опустите банку в раствор. Оставьте банку в течение 10-15 минут, чтобы наклейка хорошо промокла и стала более податливой для удаления.

Съемка наклейки

После намачивания наклейки возьмите ножницы или станок для бритвы и осторожно приподнимите край наклейки. Важно делать это осторожно, чтобы избежать царапин и повреждений стекла. Если наклейка с трудом отделяется, повторите этап намачивания еще на несколько минут.

Удаление остатков клея

После удаления наклейки на стекле может остаться клеевой остаток. Для удаления клея используйте редкие средства для удаления клея или масло. Намочите ватный диск или мягкую тряпку в жидком средстве и обработайте остатки клея. Масло также может быть эффективным – нанесите его на клеевые остатки и оставьте на несколько минут перед удалением.

Промывка и вытирание

После удаления наклейки и клея промойте теплой водой. Используйте мягкую тряпку или губку, чтобы вытереть остатки воды и обеспечить блестящую поверхность.

Использование пара

Если наклейка слишком жесткая или не отделяется, используйте пар. Удерживайте банку над горячей водой или выдержите ее над кипящей водой. После этого отделить наклейку будет легче.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме