В Любешове Волынской области Украины судили мужчину. Дело об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации было рассмотрено Любешевским районным судом. Подробности были опубликованы в приговоре Любешевского районного суда.

Подсудимый, житель Волынской области, отказался принимать боевую повестку о призыве в помещении центра комплектования и социальной поддержки 27 июня 2023 года. Несмотря на надлежащее сообщение от ТЦК, мужчина не явился без уважительных причин в пункт сбора для отправки в воинскую часть.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне извинился за то, что отказался от призыва. Он пояснил, что, будучи пригодным к военной службе по заключению врачебной комиссии, отказался получать повестку из-за заботы о состоянии здоровья матери, чувствуя ответственность за нее и боясь оставить ее одну. Он не мог оставить мать, поскольку его родного брата уже мобилизовали.

Справка военно-врачебной комиссии и медицинские документы подтвердили его пригодность к военной службе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.