Оккупационные войска России намерены продолжать наступление в районе Авдеевки, Купянска и Марьинки, несмотря на множественные потери. Тем не менее летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что дожди и размокший чернозем могут стать преградой для противника.

По словам Свитана, донецкий чернозем в сочетании с ливнями может сделать передвижение оккупантов практически невозможным, поскольку они уже "увязли в этой грязюке, их уже оттуда не выведут".

"Россияне не перебросят военных из различных направлений, таких как Авдеевка, Бахмут, Донецк и Луганск. В настоящее время оккупанты направляют новоформированные части из россии. Маршрут включает Ростов, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, а затем движение в направления Херсона, Каховки и Скадовска" - делится эксперт.

Свитан отметил, что войска оккупантов еще далеки от полной боевой готовности, и поэтому их размещают вдоль линии фронта с задачей обороны. Вместе с тем, они пытаются сдерживать украинские силы с помощью авиации и артиллерии, которых, по его словам, еще достаточно на левом берегу.

В то же время на восточном фронте Вооруженные Силы Украины начали передвижение в сторону Горловки и успешно заняли позиции, контролируемые врагом с 2016 года, недалеко от Пивденного и Шумов. Это движение может представлять собой не только рейд, но и серьезное продвижение с последующим закреплением позиций.

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