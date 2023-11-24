Военный аналитик Роман Свитан высказал обеспокоенность по поводу российской авиации, особенно в свете использования управляемых авиационных бомб (УАБ) на левом и правом берегах Херсонщины. Свитан подчеркнул, что данный тип оружия, способного поражать цели на расстояние до 7 километров, создает значительные трудности для украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы представляют собой вид боеприпасов, оборудованных аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности удара.

"Эффективное противостояние этим бомбам требует наличия дальних зенитно-ракетных комплексов. При наличии таких систем российскую авиацию можно было бы оттеснить на расстояние до 100 километров от берега Днепра" - поделился эксперт.

Тем не менее, украинская авиация оказывает поддержку в защите левого берега. Зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия обеспечивают прикрытие авиации на расстояние до 50 километров.

Также эксперт сообщал, россияне не смогут удержать левый берег, даже если сейчас попробуют перебросить резервы, так как они не успевают за быстро развивающейся ситуацией и неудобными погодными условиями. Оккупантам будет значительно сложнее перемещать войска из Ростова или Купянска на левый берег, чем нам осуществлять наступательные операции

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