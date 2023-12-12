Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время приготовления, важно знать, как правильно определить свежесть яиц.

Яйца – это неотъемлемая составляющая многих блюд, но иногда может быть трудно определить, насколько свежи они на самом деле. Один простой лайфхак может облегчить эту задачу.

Что влияет на свежесть яиц

Прежде чем перейти к лайфхаку, важно понимать, какие факторы влияют на свежесть яиц. Яйца обладают естественным защитным слоем, который уменьшает проникновение воздуха и бактерий. Однако со временем этот защитный слой может разлагаться, что сделает яйца более уязвимыми к внешним факторам.

Свежесть зависит от условий хранения яиц. Если они находятся в сухом и холодном месте, они держатся свежими подольше. Поэтому важно правильно хранить яйца, чтобы обеспечить их максимальную продолжительность.

Лайфхак для определения свежести яиц

Простой лайфхак, который поможет вам определить свежесть яиц, связан с использованием воды. Вам понадобится глубокая миска или большой сосуд с водой.

Опустите яйцо в миску с водой. Свежие яйца имеют более тонкий защитный слой, поэтому они быстрее утопают. Старые яйца имеют более подушечный воздушный мешок, поэтому они плавают.

Определение результата

Если яйцо лежит поперек на дне миски – это свежее яйцо.

Если яйцо стоит вертикально, но один конец вверху – это яйцо, которое немного старше, но все еще пригодно для потребления.

Если яйцо плавает – ему больше времени, и его лучше использовать как можно быстрее.

Еще некоторые советы

Обратите внимание на дату размещения на упаковке яиц.

Сохраняйте яйца в холодильнике, избегайте резких температурных изменений.

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