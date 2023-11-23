Следующей стратегической задачей может быть перемещение войск с других активных направлений.

На левом берегу Херсонской области украинским военным не только удалось отстранить врага и занять территорию в 10 квадратных километрах, но и обеспечить безопасность правого берега Херсона от минометного огня, поделился об этом военный эксперт Роман Свитан. Он напомнил, этот тип оружия способен поражать цели на расстояние до 7 километров.

Военный аналитик Роман Свитан подчеркивает, что одной из задач украинских сил обороны, возможно, было отодвинуть оккупантов на расстояние до 25 километров. С такого расстояния система "Град" уже не сможет достигнуть областного центра.

"Следующей стратегической задачей может быть перемещение войск с других активных направлений, таких как Авдеевка и Купянск, для укрепления позиций противника на Юге. Украинские Вооруженные Силы продолжают активные операции, стремясь избежать затягивания на левом берегу" - высказался эксперт.

Эксперт ранее подмечал, в окрестностях Авдеевки наблюдается напряженная, но под контролем ситуация. Движение оккупантов в этом районе можно эффективно остановить или перенаправить их силы в другие места.

По его утверждениям, в настоящее время наши защитники активно решают этот вопрос, особенно на левом берегу Днепра. Такая же сценарная картина происходит в районах Бахмута и Горловки.

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