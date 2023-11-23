Как стало известно ранее из сообщений Генштаба, украинские военные установили плацдарм на противоположном берегу реки Днепр. По словам военного эксперта Олега Жданова, наши военные причиняют существенные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав, исходя из последних данных от военных.

"Несмотря на наличие крепких оборонительных линий и сильного сопротивления противника, удалось успешно провести несколько операций. Враг пытается вытеснить наших военных с захваченных позиций, что приводит к значительным потерям для него. Эта операция не только открывает возможность для дополнительных ударов в направлении освобождения украинского Юга, но также создает серьезные трудности для противника" - поделился эксперт, ссылаясь на данные Генштаба.

Российские войска вынуждены перемещать свои резервы в этот район, что облегчает действия украинских военных в других направлениях, где в настоящее время они предпринимают наступательные действия.

Эксперт ранее высказывался, на данный момент Вооруженные силы РФ не могут выполнить задачу Путина по захвату Луганской и Донецкой областей в административных границах.

"Это однозначно. Ну и тем более не могут выполнить задачу по созданию буферной зоны вдоль границ этих областей. Такая задача тоже изначально ставилась перед «СВО» путиным, когда он там свои речи толкал в ночь перед нападением" - делится эксперт.

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