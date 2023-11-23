Российские военные продолжают свое наступление в районе Авдеевки, ориентируясь на направление Степового и расширение плацдарма вокруг Красногоровки. Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, на прошлой неделе противник добился определенных успехов в этом регионе.

"В Степовом российские силы пока не достигли, но продолжают захватывать новые территории в этом направлении. В то время как украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на юго-западном фланге в районе Водяного, россияне не демонстрируют таких же успехов, как на северном фланге" - отмечает эксперт.

Кроме того, противник возобновил лобовые атаки на саму Авдеевку. На прошлой неделе российским войскам удалось добиться некоторого продвижения со стороны Каштанового.

Ситуация в Авдеевке вновь подчеркивает, что российское командование не придает большого значения цифре потерь. Ежедневные потери в более чем 1 тысячу человек, о которых сообщается в отчетах Генштаба, стали обыденным явлением. Т

Проблемы оккупантов связаны с Черноморским флотом, делая Южное направление логистически наименее выгодным для них. В связи с этим, координирование боевых действий на Юге становится неудобным и потенциально трудной задачей, также информировал эксперт.

В попытке быстрого и масштабного переброса ресурсов, захватчики ориентируются на те направления, где это осуществимо. В конечном итоге, Восток и Северо-Восток являются одним из вариантов для активизации наземных операций россии.

Последние новости Украины:

Продавливают оборону - боец назвал еще один город, на который прут оккупанты.

Огнем накрыло дома и магазины - последствия ужасные, много раненых и погибших.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сроках прекращения горячей фазы войны.