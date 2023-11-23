Российские военные продолжают активные операции практически на всей протяженности фронта. За прошедшую неделю вражеские силы предпринимали попытки контрнаступления на южном фланге Бахмута, который недавно находился под наступлением украинских вооруженных сил, делится военный эксперт Олег Жданов.

"На фронте в направлении к Запорожью, несмотря на сложную обстановку в районе Мелитополя, украинские военные продолжают свой прогресс. На прошлой неделе Силы обороны смогли улучшить свое положение в районе между Работиным и Новопрокоповкой.

В то время как российские войска стремятся вернуть утраченные позиции на восточных краях этого сектора, между селами Новопокровка и Вербовое" - делится эксперт.

Общая обстановка на фронте остается статичной, характеризуясь позиционными боями, активным использованием дронов, разведкой и артиллерийским противодействием. Значительные изменения в ситуации в данном регионе маловероятны, подметил эксперт, ссылаясь на недавние заявление самых военных.

Оккупанты проявили активность в различных направлениях, но наибольшая интенсивность вражеских действий наблюдается на Восточном направлении. Это объясняется логистической зависимостью российской группировки в Украине.

Восток представляет собой относительно "лучшую" ситуацию из ряда плохих вариантов для российских сил. Здесь они имеют сухопутную границу с Украиной, что предоставляет больше опций для снабжения своих войск, чем на Южном направлении.

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