Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 21 ноября. У нас есть много преимуществ, когда сегодня Луна войдет в знак зодиака Стрелец.

Что ваше Таро приготовило для вас в этот день? Читай дальше что бы узнать.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Вы от природы умеете решать проблемы, и сегодняшние конфликты приходят к вам, потому что, преодолевая невзгоды, вы обнаруживаете в себе способность управлять той жизнью, которой хотите жить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Вы рождены, чтобы быть оратором? Ваша мечта обучать других на пути к успеху не так уж далека.

Время сделать первый шаг навстречу своей судьбе начинается сегодня, и если вы хотите, чтобы ваши надежды на влияние на других стали реальностью, начните двигаться в этом направлении.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Вы полны энергии и жизни, Близнецы. Сегодня начните новый режим тренировок. Отправьтесь на прогулку, если погода позволяет. Возьмите все эти врожденные способности и начните направлять их на высокопроизводительную деятельность.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Вы берущий на себя ответственность человек, который не будет сдерживаться ни перед чем.

Даже в ваших отношениях, когда вы верите в кого-то и в его мечты, вы сделаете все возможное, чтобы оказать ему поддержку и оказать ему необходимую помощь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Императрица.

Когда вы встречаете кого-то, вы можете сказать, собираетесь ли вы поладить или нет. Иногда ваши инстинкты могут отключаться, но на этот раз лучше довериться интуиции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Это день для медитации и освобождения вашего разума, чтобы вы могли получить послание от Вселенной.

Запишитесь сегодня на занятия йогой и работайте, слушая музыку. Дайте своему сознанию свободу блуждать и высвободить любую негативную энергию.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд.

Сегодня будет сделан выбор, который может улучшить вашу жизнь. Нелегко принимать важные решения, но когда ты, наконец, понимаешь, чего хочешь, идти по пути становится гораздо легче.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Напитывайте свой разум знаниями и мудростью. Читайте хорошие книги и, если есть возможность, подберите цитату, стимулирующую мысли о будущем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Пригласите нескольких друзей на кофе с печеньем и проведите день рукоделия. Замечательно иметь дружбу, основанную на творчестве и воображении. Настройте вещи и получайте удовольствие.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов

Это то время года, когда люди любят рассылать праздничные поздравительные открытки. Возьмите на вооружение старую традицию отправлять по почте открытки друзьям и родственникам, чтобы они знали, что вы думаете о них.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Зачем расстраиваться из-за того, что не получилось? Невзгоды часто приносят с собой проблемы, которые в данный момент кажутся неудобными, но помогают подтолкнуть вас к вашей судьбе и предназначению.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Если вы подумывали о том, чтобы начать небольшой домашний бизнес, это признак того, что вы на правильном пути.

Небольшое исследование поможет вам определить, какой вариант может оказаться для вас наиболее подходящим.

Источник: yourtango.

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