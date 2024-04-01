Темная плитка в ванной комнате или на кухне может создавать стильный и элегантный вид, но порой на ней может появиться неприглядный белый налет.

Налет на плитке может являться вызовом для многих владельцев домов. Однако существуют эффективные способы его удаления.

Использование природных средств

Чтобы все-таки избежать химических реагентов, которые могут повредить поверхность плитки, повторите природные средства. Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте этот раствор для протирания плитки. Уксус растворяет известняк и другие осадки, оставляя саму поверхность чистой.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает кислотными свойствами, которые могут удалять белый налет. Просто выжмите лимонный сок и нанесите его на запачканную плитку. Оставьте на несколько минут, а затем протрите губкой или мягкой щеточкой.

Сода и водородный пероксид

Смесь соды и пероксида водорода может быть эффективной для удаления налета. Попытайтесь смешать 1/2 чайной ложки соды с водородным пероксидом, создавая пасту. Нанесите на плитку, оставьте на 15-20 минут, затем протрите.

Профессиональные средства Если естественные способы не работают, на рынке есть особые чистящие средства для плитки. Важно выбирать средства, подходящие для темной плитки и не повреждающие ее структуру. Применение пара Использование пара может помочь в растворении налета. Используйте паровой чиститель или просто удерживайте горячую влажную тряпку на загрязненной области. Это поможет расслабить налет, сделав его более легким для удаления.

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