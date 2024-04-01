Налет на плитке может являться вызовом для многих владельцев домов. Однако существуют эффективные способы его удаления.
Использование природных средств
Чтобы все-таки избежать химических реагентов, которые могут повредить поверхность плитки, повторите природные средства. Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте этот раствор для протирания плитки. Уксус растворяет известняк и другие осадки, оставляя саму поверхность чистой.
Лимонный сок
Лимонный сок обладает кислотными свойствами, которые могут удалять белый налет. Просто выжмите лимонный сок и нанесите его на запачканную плитку. Оставьте на несколько минут, а затем протрите губкой или мягкой щеточкой.
Сода и водородный пероксид
Смесь соды и пероксида водорода может быть эффективной для удаления налета. Попытайтесь смешать 1/2 чайной ложки соды с водородным пероксидом, создавая пасту. Нанесите на плитку, оставьте на 15-20 минут, затем протрите.
Профессиональные средства
Если естественные способы не работают, на рынке есть особые чистящие средства для плитки. Важно выбирать средства, подходящие для темной плитки и не повреждающие ее структуру.
Применение пара
Использование пара может помочь в растворении налета. Используйте паровой чиститель или просто удерживайте горячую влажную тряпку на загрязненной области. Это поможет расслабить налет, сделав его более легким для удаления.
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