Европейский Союз не сможет выполнить свой план по снабжению миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года и среди причин этого не только бюрократия и состояние оборонного производства.

По мнению известного военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, играет роль еще и заинтересованность производителей в Европейских странах.

«Никто из Еврокомиссии не подумал о том, чтобы дать гарантии. Сегодня они развернут производство и в десять раз поднимут объемы производства боеприпасов, а послезавтра что делать? Останавливать производство и увольнять людей? Если бы сделали очертание перспективы дальнейшего развития и государственного централизованного заказа этих боеприпасов на дальнейшую перспективу, я думаю, что они бы поторопились», - предположил Олег Жданов в интервью "Руно"

Эксперт также подчеркнул, что война не на их территории, поэтому они особенно могут не спешить

«И сейчас, как они говорят – не справимся в этом году, до марта, может, что-нибудь сделаем. Это очень плохо для нас и нам нужно искать, кто нам компенсирует эти боеприпасы на сегодняшний день», – отметил Олег Жданов.

Добавим, ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Европейскому Союзу следует начать покупать боеприпасы для Украины в третьих странах.

«Мы понимаем, что война будет продолжаться дольше, чем можно было предусмотреть полтора года назад, мы должны серьезно отнестись к тому, как работает европейская оборонная промышленность и как мы решаем проблему», - говорил Ринкевич.

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