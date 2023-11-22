На левобережье Херсонщины у украинских военных серьезная и очень сложная задача. Но сейчас речь не идет о наступлении "на Крым".

В этом уверен известный военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«… Иногда слышишь мысли, что вот сейчас форсирование Днепра будет, будет создана ударная группировка и мы пойдем на Крым. Скажу так – для того, чтобы начать операцию по форсированию, нужно отодвинуть российскую артиллерию примерно на 30-40 километров от Днепра. В противном случае артиллерия снесет все переправы, которые мы будем наводить. Поэтому сегодня говорить об операции по форсированию – я бы не стал», - отметил Олег Жданов.

По мнению военного аналитика, основная задача на левом берегу Днепра — отодвигание врага от самой реки.

«Мы пользуемся тем, что они, взорвав Каховскую ГЭС, посмывали рубеж обороны, который они там оборудовали. А мы воспользовались случаем и не дали им восстановить этот рубеж обороны. И они вынуждены цепляться за то, что успели там нарыть и заминировать. Поэтому мы их и отодвигаем от Днепра», – отметил Олег Жданов.

Но насколько это действительно удастся покажет только время. Ведь российские захватчики готовятся к атакам.

«Они там сейчас формируют до трех ударных групп, которыми с трех сторон будут пытаться вытеснить нас с левого берега Днепра. А у нас там мало или минимум бронетехники», - отметил военный эксперт.

Добавим, ранее стало известно, что ВСУ отодвинули россиян на 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины.

Минометные расчеты врага уже не достигают правого берега.

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