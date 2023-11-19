В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков решил рассказать, как он реагирует на хейт.

Андрей Бедняков заявил, что действительно, с одной стороны, если человек выставляет свою жизнь в социальные сети, то он должен быть готов к хейту, но все же ведущему хотелось бы, чтобы хейта в нашем пространстве было меньше.

"Не люблю травлю. Хейт убивает. Причем не только того человека, которого хейтят, но и того, КОТОРЫЙ. С хейтом ты отдаешь очень много эмоций, которые можно было бы направить в правильное русло", — пишет Андрей Бедняков.

Бедняков рассказал, что много сталкивался с хейтом еще во времена проекта "Орел и Решка".





"Когда ты пришел вместо другого ведущего - ты неудачник, которого надо заменить прямо сейчас! «Ибо программа потеряет интерес». Но эпизоды продолжались и программа не теряла интереса", — вспоминает Андрей Бедняков.

После этого, по словам ведущего, он стал стойко реагировать на хейт, хоть и не всегда удается полностью абстрагироваться.

"В последнее время много скандалов, за которые разные люди просят прощения. Иногда хейт справедлив. Но давайте его дозировать, давайте не до конца душить друг друга. Каждый может ошибиться. Лучше еще сильнее объединимся, а не будем ждать ошибки друг от друга", — добавил Андрей Бедняков и призвал украинцев еще сильнее донатить.

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