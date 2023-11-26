Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво дал рецепт трубочек с кремом, которые порадуют своим мягким вкусом. Рожки с кремом — это блюдо, которое часто ассоциируется с детством. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делится рецептом этих рожков и советует их употреблять быстро, так как они моментально "тают".
Рецепт рожков с кремом Ингредиенты:
- Слоеное тесто
- Белки — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Вода — 60 г
- Желток — 3 шт.
- Молоко — 100 г
- Крахмал — 10 г
- Сахар — 30 г
Приготовление:
Разогреваем духовку до 180 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Слоеное тесто нарезаем на ленты шириной 3 см.
Наматываем тесто на конусную форму (можно использовать фольгу). Смазываем желтком и выпекаем в разогретой духовке 8 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смешиваем сахар с водой и кипятим до 118 градусов, получая сироп.
Взбиваем белки, добавляя горячий сироп, создавая итальянскую меренгу.
Готовим заварной крем, соединяя молоко с желтками, сахаром и крахмалом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Смешиваем меренгу с заварным кремом, добавляем начинку в рожки и посыпаем сверху сахарной пудрой.
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