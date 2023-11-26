Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво дал рецепт трубочек с кремом, которые порадуют своим мягким вкусом. Рожки с кремом — это блюдо, которое часто ассоциируется с детством. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делится рецептом этих рожков и советует их употреблять быстро, так как они моментально "тают".

Рецепт рожков с кремом Ингредиенты:

Слоеное тесто

Белки — 3 шт.

Сахар — 150 г

Вода — 60 г

Желток — 3 шт.

Молоко — 100 г

Крахмал — 10 г

Сахар — 30 г

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Слоеное тесто нарезаем на ленты шириной 3 см.

Наматываем тесто на конусную форму (можно использовать фольгу). Смазываем желтком и выпекаем в разогретой духовке 8 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смешиваем сахар с водой и кипятим до 118 градусов, получая сироп.

Взбиваем белки, добавляя горячий сироп, создавая итальянскую меренгу.

Готовим заварной крем, соединяя молоко с желтками, сахаром и крахмалом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешиваем меренгу с заварным кремом, добавляем начинку в рожки и посыпаем сверху сахарной пудрой.

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