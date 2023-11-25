Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить шоколадное печенье с курагой.

Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась рецептом приготовления мягкого печенья. Кулинар подмечает, этот вариант идеально подходит для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления и призывает мам пригласить своих детей на кухню и весело провести время вместе.

Этот простой и быстрый рецепт мраморного печенья, предложенный "Мастер Шефом" Татьяной Литвиновой, отлично подходит для семейного веселья на кухне. Даже тем, кто не любит долго готовить, понравится этот рецепт, ведь приготовление займет всего 15 минут.

Ингредиенты (на 1 противень, можно удвоить):

Молочный шоколад – 220 г

Сливочное масло – 55 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 160 г

Ванильный сахар – 10 г

Пшеничная мука – 170 г

Разрыхлитель – 5 г

Курага – 4 шт.

Приготовление:

Растопить масло и молочный шоколад. Смешать муку с разрыхлителем. Взбить яйцо с сахаром. Добавить муку, затем шоколад. Перемешать и добавить ваниль и курагу, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогреть духовку до 180 градусов. "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложить маленькие шарики теста на застеленный пергаментом противень, оставляя достаточное расстояние между ними. Дождаться, пока тесто покроется матовой пленочкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке. Если температура духовки 180 градусов, то выпекать 9-10 минут, если слабее – 15 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Проверить готовность печенья по появлению трещинок. Как только они появятся, выключить духовку и немного приоткрыть, чтобы шоколад не сгорел. Аккуратно достать противень из духовки и дать печенью остыть, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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