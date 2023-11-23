Полковник запаса Роман Свитан подчеркнул, что в окрестностях Авдеевки наблюдается напряженная, но под контролем ситуация. Движение оккупантов в этом районе можно эффективно остановить или перенаправить их силы в другие места.

По его утверждениям, в настоящее время наши защитники активно решают этот вопрос, особенно на левом берегу Днепра. Такая же сценарная картина происходит в районах Бахмута и Горловки.

"Иными словами, мы стремимся растянуть российские силы на юг, в направлении Херсона, и на север, в сторону Бахмута. Российским захватчикам потребуется перераспределить боеприпасы от Авдеевки. Это, в свою очередь, делает нашу контрбатарейную борьбу гораздо более эффективной и облегченной" - делится эксперт.

В то же время, сведения о событиях на левом берегу Херсона свидетельствуют о формировании Вооруженными Силами Украины (ВСУ) плацдармов в целях предстоящего наступления.

Полковник запаса подчеркнул, что формирование значительного плацдарма на левом берегу, предназначенного для передвижения живой техники, целесообразно только при наличии достаточного количества резервов, сил и средств для последующего продвижения в направлении Крыма.

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