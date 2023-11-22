Оккупантам будет значительно сложнее перемещать войска из Ростова или Купянска на левый берег.

В Херсонской области наши военные успешно ведут операции на левом берегу, где Россияне сталкиваются с трудностями из-за развития событий и неблагоприятных погодных условий. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что сначала наша военная разведка, а теперь морская пехота, активно действуют на левом берегу.

По словам Свитана, левый берег был готов к освобождению еще в начале июня. Однако противник воспользовался возможностью замедлить нашу подготовку, подорвав дамбу Каховской ГЭС и затопив территорию.

После спада воды на левом берегу начали действовать военная разведка и линейные части, в основном морская пехота. Появились тактические плацдармы для разработки дальнейших действий и создания оперативных баз для форсирования Днепра.

"Россияне не смогут удержать левый берег, даже если сейчас попробуют перебросить резервы, так как они не успевают за быстро развивающейся ситуацией и неудобными погодными условиями. Оккупантам будет значительно сложнее перемещать войска из Ростова или Купянска на левый берег, чем нам осуществлять наступательные операции" - делится эксперт.

Продвижение вперед, установка переправ и перемещение техники будут зависеть, прежде всего, от наличия достаточного числа резервов и сил.

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