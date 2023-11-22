В попытке быстрого и масштабного переброса ресурсов, захватчики ориентируются на те направления, где это осуществимо.

Оккупанты проявили активность в различных направлениях, но наибольшая интенсивность вражеских действий наблюдается на Восточном направлении. Это объясняется логистической зависимостью российской группировки в Украине, делится военный эксперт Олег Жданов.

Восток представляет собой относительно "лучшую" ситуацию из ряда плохих вариантов для российских сил. Здесь они имеют сухопутную границу с Украиной, что предоставляет больше опций для снабжения своих войск, чем на Южном направлении.

"Проблемы оккупантов связаны с Черноморским флотом, делая Южное направление логистически наименее выгодным для них. В связи с этим, координирование боевых действий на Юге становится неудобным и потенциально трудной задачей" - делится эксперт.

Эксперты ранее также подмечали, в попытке быстрого и масштабного переброса ресурсов, захватчики ориентируются на те направления, где это осуществимо. В конечном итоге, Восток и Северо-Восток являются одним из вариантов для активизации наземных операций россии.

По мнению Жданова, на данный момент Вооруженные силы РФ не могут выполнить задачу Путина по захвату Луганской и Донецкой областей в административных границах.

"Это однозначно. Ну и тем более не могут выполнить задачу по созданию буферной зоны вдоль границ этих областей. Такая задача тоже изначально ставилась перед «СВО» Путиным, когда он там свои речи толкал в ночь перед нападением" - делится эксперт.

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