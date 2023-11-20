В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала рецепт своего особого борща с грибами.

"Мастер Шеф" Литвинова пояснила, что сушеные грибы обладают самым выразительным вкусом в блюдах, но они могут изменить цвет борща, поэтому их нужно предварительно промыть и вымочить 2-3 часа.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на 2 л воды):

картофель – 350 г

свекла – 220 г

морковь – 150 г

лук – 200 г

капуста - 250 г

томатное пюре - 150 г

сушеные белые грибы – 40 г

перец сладкий – 100 г

масло гхи - 30 г

соль, перец, лавровый лист

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова хорошо промывает грибы и заливает их холодной водой на 3 часа. После этого воду сливаем и еще раз промываем грибы.

В кипящую воду бросаем размоченные грибы и нарезанный картофель.

Тем временем готовим зажарку. Лук, морковь, свеклу и сладкий перец нарезаем или натираем – по вашему вкусу. На разогретой сковороде с топленым маслом сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь, затем свеклу и готовим овощи под крышкой 10 минут. После этого добавляем томатное пюре, перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты.

Добавляем зажарку в бульон. Капусту нарезаем и добавляем в борщ. Солим, добавляем специи и варим еще 10-15 минут. В конце "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отставляет борщ доходить еще минимум 20 минут.

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