В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить запеченное пюре в тыкве.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

небольшая тыква — 1 шт.

картофель средний - 2 шт.

чеснок - 1 головка

растительное масло - 30 мл

паприка - 5 г

тимьян — 4 веточки

розмарин - 4 веточки

тыква нарезанная кубиком — 200 г

соль - по вкусу

сыр моцарелла – 150 г

сыр твердый - 100 г

крем-сыр - 100 г

лук сушеный - 5 г

бекон жареный - 30 г⠀

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает тыкву пополам и вычищает семечки. Половину тыквы кладем на противень, застеленный пергаментом, в середину выкладываем нарезанную кубиком тыкву, поливаем растительным маслом, присыпаем солью и паприкой, а сверху выкладываем веточки тимьяна и розмарина.

Картошку хорошо вымываем, делаем в ней проколы, заворачиваем в фольгу. С чеснока срезаем верхушку, поливаем растительным маслом. Отправляем все овощи в разогретую до 180 градусов духовку на 40-60 минут до готовности тыквы. Картошку при необходимости можно еще допечь.

Из запеченных кубиков тыквы и картофеля "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает пюре, добавляя запеченный чеснок, тертую моцареллу, крем-сыр и сушеный лук.

Фаршируем запеченную половинку тыквы этой начинкой, посыпаем тертым сыром и быстро подпекаем на максимальной температуре в духовке до золотистой корочки. Готовое блюдо "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает кусочками жареного бекона.

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