В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить запеченное пюре в тыкве.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- небольшая тыква — 1 шт.
- картофель средний - 2 шт.
- чеснок - 1 головка
- растительное масло - 30 мл
- паприка - 5 г
- тимьян — 4 веточки
- розмарин - 4 веточки
- тыква нарезанная кубиком — 200 г
- соль - по вкусу
- сыр моцарелла – 150 г
- сыр твердый - 100 г
- крем-сыр - 100 г
- лук сушеный - 5 г
- бекон жареный - 30 г⠀
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает тыкву пополам и вычищает семечки. Половину тыквы кладем на противень, застеленный пергаментом, в середину выкладываем нарезанную кубиком тыкву, поливаем растительным маслом, присыпаем солью и паприкой, а сверху выкладываем веточки тимьяна и розмарина.
Картошку хорошо вымываем, делаем в ней проколы, заворачиваем в фольгу. С чеснока срезаем верхушку, поливаем растительным маслом. Отправляем все овощи в разогретую до 180 градусов духовку на 40-60 минут до готовности тыквы. Картошку при необходимости можно еще допечь.
Из запеченных кубиков тыквы и картофеля "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает пюре, добавляя запеченный чеснок, тертую моцареллу, крем-сыр и сушеный лук.
Фаршируем запеченную половинку тыквы этой начинкой, посыпаем тертым сыром и быстро подпекаем на максимальной температуре в духовке до золотистой корочки. Готовое блюдо "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает кусочками жареного бекона.
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