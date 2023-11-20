Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила рецепт отменного перекуса, который согреет в холодные дни.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусную и диетическую уху.

Уху, как и другие супы, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует употреблять либо в качестве теплого перекуса (200-300 г), либо в качестве первого блюда на обед (+/-150 г), но тогда на второе обязательно нужно добавить полноценную порцию мяса/рыбы + немного каши/макарон + свежую зелень / листовой салат.

Для приготовления ухи эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

рыба – 500 г

морковь – 100 г

лук репчатый – 70 г

брокколи – 200-300 г

черный перец горошком, лавровый лист

соль и перец черный молотый

зелень

корень петрушки или сельдерея - 20 г

Рыбу чистим. Рыбьи головы и хвосты звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская заливает водой и варит 25-30 минут. С готового бульона убираем головы и хвосты, они больше не понадобятся. По желанию бульон можно процедить.

Рыбу нарезаем небольшими кусочками, лук – мелким кубиком, морковь натираем на средней терке, а брокколи разбираем на соцветия.

В кипящий бульон добавляем соль, перец и кусочки рыбы. Варим 15 минут, затем добавляем морковь и брокколи. Далее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская отправляет в суп лук (можно лук и морковь предварительно обжарить), варит 5-7 минут, добавляет лавровый лист, корень петрушки, перец горошком.

Готовой ухе даем настояться 30 минут. При подаче можно посыпать зеленью.

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