На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусную и диетическую уху.
Уху, как и другие супы, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует употреблять либо в качестве теплого перекуса (200-300 г), либо в качестве первого блюда на обед (+/-150 г), но тогда на второе обязательно нужно добавить полноценную порцию мяса/рыбы + немного каши/макарон + свежую зелень / листовой салат.
Для приготовления ухи эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- рыба – 500 г
- морковь – 100 г
- лук репчатый – 70 г
- брокколи – 200-300 г
- черный перец горошком, лавровый лист
- соль и перец черный молотый
- зелень
- корень петрушки или сельдерея - 20 г
Рыбу чистим. Рыбьи головы и хвосты звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская заливает водой и варит 25-30 минут. С готового бульона убираем головы и хвосты, они больше не понадобятся. По желанию бульон можно процедить.
Рыбу нарезаем небольшими кусочками, лук – мелким кубиком, морковь натираем на средней терке, а брокколи разбираем на соцветия.
В кипящий бульон добавляем соль, перец и кусочки рыбы. Варим 15 минут, затем добавляем морковь и брокколи. Далее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская отправляет в суп лук (можно лук и морковь предварительно обжарить), варит 5-7 минут, добавляет лавровый лист, корень петрушки, перец горошком.
Готовой ухе даем настояться 30 минут. При подаче можно посыпать зеленью.
Последние новости Украины:
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.