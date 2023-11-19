На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" посоветовала украинцам приготовить суп с чечевицей, а также фасолевый суп-пюре с пряностями.
Для приготовления супа с чечевицей эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (на 2 л воды):
- 1,5 стакана красной чечевицы
- красный болгарский перец - 1/2 шт.
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- стебель сельдерея - 1 шт.
- соль и специи – по вкусу
Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская бросает в кипящую подсоленную воду хорошо промытую чечевицу и варит ее на медленном огне, периодически помешивая и снимая пенку.
Начинаем добавлять в суп овощи. Лук нарезаем небольшими кусочками и отправляем в суп. Произвольно нарезаем морковь и также добавляем. Затем в суп отправляем нарезанный болгарский перец и сельдерей. Варим все минут 10-20, за это время чечевица должна хорошо развариться.
По вкусу добавляем соль и специи, например, сухой чеснок. Провариваем суп еще 2-3 минуты и снимаем с огня. Блендером превращаем содержимое кастрюли в суп-пюре. К нему можно подавать свежую зелень и 1-2 ржаных хлебца.
Чтобы приготовить фасолевый суп-пюре с пряностями звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет:
- 1 луковица -> нарезаем мелким кубиком
- 3 стебля сельдерея -> нарезаем
- 1 зеленый острый перец (очищенный и нарезанный)
- 2 зубчика чеснока -> чистим и нарезаем
- 2 ст.л. оливкового масла
- 600 мл воды
- 1 банка (примерно 400 г) красной консервированной фасоли -> сливаем жидкость и промываем фасоль под проточной водой
- кориандр и красный перец чили
Прямо на дне кастрюли с добавлением растительного масла Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" обжаривает лук, сельдерей, перец и чеснок примерно 5 минут до мягкости. Затем добавляем воду и фасоль, накрываем кастрюлю крышкой и варим суп 15 минут на маленьком огне.
С помощью блендера перебиваем все до однородности, а сверху посыпаем кориандром и чили по вкусу.
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