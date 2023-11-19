Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась с украинцами подборкой вкусных и полезных супов.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" посоветовала украинцам приготовить суп с чечевицей, а также фасолевый суп-пюре с пряностями.

Для приготовления супа с чечевицей эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (на 2 л воды):

1,5 стакана красной чечевицы

красный болгарский перец - 1/2 шт.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

стебель сельдерея - 1 шт.

соль и специи – по вкусу

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская бросает в кипящую подсоленную воду хорошо промытую чечевицу и варит ее на медленном огне, периодически помешивая и снимая пенку.

Начинаем добавлять в суп овощи. Лук нарезаем небольшими кусочками и отправляем в суп. Произвольно нарезаем морковь и также добавляем. Затем в суп отправляем нарезанный болгарский перец и сельдерей. Варим все минут 10-20, за это время чечевица должна хорошо развариться.

По вкусу добавляем соль и специи, например, сухой чеснок. Провариваем суп еще 2-3 минуты и снимаем с огня. Блендером превращаем содержимое кастрюли в суп-пюре. К нему можно подавать свежую зелень и 1-2 ржаных хлебца.

Чтобы приготовить фасолевый суп-пюре с пряностями звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет:

1 луковица -> нарезаем мелким кубиком

3 стебля сельдерея -> нарезаем

1 зеленый острый перец (очищенный и нарезанный)

2 зубчика чеснока -> чистим и нарезаем

2 ст.л. оливкового масла

600 мл воды

1 банка (примерно 400 г) красной консервированной фасоли -> сливаем жидкость и промываем фасоль под проточной водой

кориандр и красный перец чили

Прямо на дне кастрюли с добавлением растительного масла Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" обжаривает лук, сельдерей, перец и чеснок примерно 5 минут до мягкости. Затем добавляем воду и фасоль, накрываем кастрюлю крышкой и варим суп 15 минут на маленьком огне.

С помощью блендера перебиваем все до однородности, а сверху посыпаем кориандром и чили по вкусу.

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