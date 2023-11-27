Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась вариантом приготовления восхитительного индийского карри с курицей, способного внести яркие краски в серые будни. "Мастер Шеф" Литвинова дала подробное руководство по приготовлению восхитительного индийского карри с курицей, которое удивит простотой приготовления.
Для блюда потребуются:
- 500 г куриных бедер без костей
- 500 г тыквы
Для соуса:
- 100 г лука репчатого
- 120 г моркови
- 400 г помидоров пилати (или томатного сока)
- 100 г сладкого перца
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. масла гхи
- 20 г специй "Карри"
- 2 ч. л. соли
- 20 г имбиря
- 20 г чеснока
Приготовление:
Нарежьте курицу на кубики и обжарьте их на смеси масла гхи и растительного масла, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для соуса нарежьте лук, морковь, перец и помидоры пелати (или используйте томатный сок). Добавьте очищенный имбирь и перемешайте все в блендере.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает далее, добавьте приготовленный соус к курице и доведите до кипения в течение 10-15 минут. Затем положите в туда тыкву и специи, хорошо перемешайте. Подсолите и дайте еще 10 минут покипеть, завершила рецепт "Мастер Шеф" Литвинова.
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