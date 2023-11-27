Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделилась вариантом приготовления восхитительного индийского карри с курицей, способного внести яркие краски в серые будни. "Мастер Шеф" Литвинова дала подробное руководство по приготовлению восхитительного индийского карри с курицей, которое удивит простотой приготовления.

Для блюда потребуются:

500 г куриных бедер без костей

500 г тыквы

Для соуса:

100 г лука репчатого

120 г моркови

400 г помидоров пилати (или томатного сока)

100 г сладкого перца

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. масла гхи

20 г специй "Карри"

2 ч. л. соли

20 г имбиря

20 г чеснока

Приготовление:

Нарежьте курицу на кубики и обжарьте их на смеси масла гхи и растительного масла, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для соуса нарежьте лук, морковь, перец и помидоры пелати (или используйте томатный сок). Добавьте очищенный имбирь и перемешайте все в блендере.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает далее, добавьте приготовленный соус к курице и доведите до кипения в течение 10-15 минут. Затем положите в туда тыкву и специи, хорошо перемешайте. Подсолите и дайте еще 10 минут покипеть, завершила рецепт "Мастер Шеф" Литвинова.

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