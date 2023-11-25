Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил оригинальное и творческое сочетание традиций итальянской и украинской кулинарии. Для приготовления соуса вам понадобится немного бекона и пармезана. Пока вареники варятся, у вас есть возможность приготовить соус в стиле классической карбонары. Это вкусное использование остатков картофельного пюре и бекона или другого мяса, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

200 г муки

100 мл кипятка

1 ст. л. растительного масла

3 г соли

Для начинки:

200 г картофельного пюре

Соль по вкусу

Для соуса:

150 г бекона

2 яичных желтка

50 г тертого пармезана

Соль по вкусу

Перец душистый молотый по вкусу

Шаг 1/7: Замесите тесто для вареников, раскатайте его и вырежьте кружки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2/7: Добавьте соль в картофельное пюре для начинки и хорошо перемешайте.

Шаг 3/7: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, слепите вареники и варите их в подсоленной воде до всплывания. Выложите на тарелку.

Шаг 4/7: Обжарьте бекон до хрустящего состояния. Отложите бекон, а жир используйте для соуса.

Шаг 5/7: Смешайте пармезан, желтки, немного жира из бекона, посолите, поперчите и вылейте на сковороду, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 6/7: Добавьте обжаренный бекон, готовьте до получения однородного соуса.

Шаг 7/7: Положите вареники в сковороду, хорошо перемешайте с соусом, разложите по тарелкам и подавайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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