Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил оригинальное и творческое сочетание традиций итальянской и украинской кулинарии. Для приготовления соуса вам понадобится немного бекона и пармезана. Пока вареники варятся, у вас есть возможность приготовить соус в стиле классической карбонары. Это вкусное использование остатков картофельного пюре и бекона или другого мяса, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 100 мл кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 3 г соли
Для начинки:
- 200 г картофельного пюре
- Соль по вкусу
Для соуса:
- 150 г бекона
- 2 яичных желтка
- 50 г тертого пармезана
- Соль по вкусу
- Перец душистый молотый по вкусу
Шаг 1/7: Замесите тесто для вареников, раскатайте его и вырежьте кружки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 2/7: Добавьте соль в картофельное пюре для начинки и хорошо перемешайте.
Шаг 3/7: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, слепите вареники и варите их в подсоленной воде до всплывания. Выложите на тарелку.
Шаг 4/7: Обжарьте бекон до хрустящего состояния. Отложите бекон, а жир используйте для соуса.
Шаг 5/7: Смешайте пармезан, желтки, немного жира из бекона, посолите, поперчите и вылейте на сковороду, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 6/7: Добавьте обжаренный бекон, готовьте до получения однородного соуса.
Шаг 7/7: Положите вареники в сковороду, хорошо перемешайте с соусом, разложите по тарелкам и подавайте, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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