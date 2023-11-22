Установка переправ и перемещение техники будут зависеть, прежде всего, от наличия достаточного числа резервов и сил.

Сведения о событиях на левом берегу Херсона свидетельствуют о формировании Вооруженными Силами Украины (ВСУ) плацдармов в целях предстоящего наступления. По мнению военного аналитика Романа Свитана, в настоящее время их количество составляет около 7.

Однако продвижение вперед, установка переправ и перемещение техники будут зависеть, прежде всего, от наличия достаточного числа резервов и сил.

Полковник запаса подчеркнул, что формирование значительного плацдарма на левом берегу, предназначенного для передвижения живой техники, целесообразно только при наличии достаточного количества резервов, сил и средств для последующего продвижения в направлении Крыма.

"Это необходимо для максимально эффективного освобождения территорий вдоль Черного моря. С другой стороны, если ВСУ ограничатся созданием базы на участке протяженностью около 15 километров и не будут продвигаться вперед, удержание этой территории станет чрезвычайно сложным заданием", - подчеркнул Свитан.

В то же время на восточном фронте Вооруженные Силы Украины начали передвижение в сторону Горловки и успешно заняли позиции, контролируемые врагом с 2016 года, недалеко от Пивденного и Шумов. Это движение может представлять собой не только рейд, но и серьезное продвижение с последующим закреплением позиций.

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