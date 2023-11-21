Восточное направление боев продолжает представлять собой сложную ситуацию. Противник не прекращает попыток оцепить Авдеевку, но на северном участке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) отмечается продвижение. О текущей обстановке на фронте высказал свое мнение полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По всей видимости, российские силы считают, что Украина уже обзавелась самолетами F-16 и базирует их на аэродроме в Староконстантинове. Кроме того, российские силы обстреляли Херсонскую область ракетами С-300. Свитан пояснил, что избежать такого оружия практически невозможно из-за времени полета, которое составляет 40 секунд.

"Эти ракеты взрываются в воздухе, создавая волну обломков, охватывающую определенную территорию. Для противодействия подобным установкам можно использовать противорадиолокационные комплексы в противобаллистическом режиме. Однако более реальной на данный момент является возможность их уничтожения с помощью множества беспилотных летательных аппаратов" - делится эксперт.

Отметим, в течение ночи враг осуществил несколько ракетных запусков "Шахедов" по Украине, из которых большая часть была уничтожена. По предварительным данным, они направлялись в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области.

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