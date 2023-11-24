Плесень обычно предпочитает деревянные поверхности, поскольку древесина очень хорошо впитывает воду.

Добавьте к этому влагу, теплые температуры и споры плесени (которые всегда находятся в воздухе), и это идеальное место для заражения плесенью.

Что делать, если вы столкнулись с черной плесенью? Отличить токсичную черную плесень (Stachybotryschartarum) от других видов черного цвета может быть сложно, поэтому в этой ситуации лучше всего обратиться к профессионалу.

Токсичная черная плесень особенно вредна при вдыхании, поэтому трогать ее не следует.

Как избавиться от плесени на дереве

Если вы хотите удалить любой другой вид плесени, вот шаги, которые нужно предпринять.

Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение.

Важно защитить себя при работе с плесенью, поскольку она может быть опасной при вдыхании или проглатывании.

Во время уборки обязательно надевайте защитные очки, маску, закрывающую нос и рот, и резиновые перчатки.

Шаг 2. Пропылесосьте участок.

Используйте пылесос с фильтром, чтобы собрать споры плесени на пораженной части древесины или рядом с ней.

Пропылесосьте участок, затем вынесите пылесос на улицу, чтобы избавиться от содержимого.

Убедитесь, что собранный пылесосом материал плотно упакован в пластиковый пакет, чтобы споры не могли выйти наружу.

Шаг 3: Очистите форму

Если плесень не проникла глубоко в древесину, ее, вероятно, можно уничтожить. Как убить плесень на дереве? С помощью простого чистящего раствора из мыла для мытья посуды и теплой воды.

Добавьте чайную ложку мыла в распылитель, наполненный водой, и встряхните его.

Распылите на пораженный участок щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить плесень, удаляя излишки жидкости во время чистки.

Полностью высушите поверхность полотенцем.

Если это не помогло, попробуйте использовать дистиллированный белый уксус, который убивает более 80% видов плесени.

Смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе и распылите этот раствор на форму.

Дайте раствору высохнуть в течение часа, затем протрите поверхность влажной тканью, а затем сухим полотенцем.

Если плесень все еще сохраняется, пришло время достать буру — щелочное чистящее средство на основе минеральных солей, которое безопаснее использовать, чем отбеливатель.

Смешайте столовую ложку буры со стаканом воды, затем нанесите этот раствор на форму кистью с мягкой щетиной.

Сотрите плесень, оставив раствор буры в дереве. Не вытирайте лишнюю жидкость губкой. Вам нужно, чтобы в древесине было как можно больше раствора, чтобы предотвратить рост в будущем.

Включите в комнате вентилятор или осушитель , чтобы поверхность древесины высохла быстро и полностью, а бура все еще оставалась под ней.

Обратите внимание, что отбеливатель не следует использовать для уничтожения плесени на дереве. Хотя отбеливатель очень эффективен для уничтожения плесени на непористых поверхностях, он не очень эффективен, когда дело касается древесины. Это связано с тем, что хлор, содержащийся в отбеливателе, не может проникнуть в древесину, поэтому впитывается только водная часть отбеливателя.

Может показаться, что плесень удалена с поверхности, но, скорее всего, она продолжит расти под ней и вернется в течение нескольких месяцев.

Шаг 4: При необходимости отшлифуйте древесину.

Эти чистящие средства должны решить вашу проблему с плесенью, но если под поверхностью остались стойкие следы, у вас есть последнее средство: шлифовка.

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы затереть пораженный участок, стараясь не отшлифовать слишком много прилегающих участков.

Повторите шаг 2, чтобы удалить пыль и выпавшие споры плесени.

Источник: thisoldhouse.

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