В указанный срок он не явился в военкомат, обосновывая это тем, что его мать страдает сахарным диабетом, а бабушка тоже больна.

Во Львовской области военнообязанного, отказавшегося служить в Вооруженных Силах Украины, осудили. Суд не поверил извинениям мужчины, который объяснил свое отсутствие на призыве в Территориальные центры комплектования и Специальные комиссии тем, что предоставляет уход за больной родственницей.

В решении Стрыйского горрайонного суда отмечалось, что мужчина, которого 27 мая признали годным к службе по заключению ВЛК, не явился в указанный срок в ТЦК и СП.

Обосновывая свое отсутствие, он указал, что имеет больных родственников - мать и бабушку. Кроме того, мужчина утверждал, что представители ТЦК и СП вывели его прямо с улицы, выполнили медицинское освидетельствование через 15 минут и уже 29 мая назначили визит в ТЦК и СП.

Однако в указанный срок он не явился в военкомат, обосновывая это тем, что его мать страдает сахарным диабетом, а бабушка тоже больна. Следует отметить, что мужчина не установил опеку над своими родственниками. В суде он признался, что не желает служить в армии и не устанавливал попечительства. Тем не менее суд не учел его кают и назначил три года заключения.

По выводам юристов, список уважительных причин, обеспечивающих отсутствие ответственности за неучастие в ТЦК и СП, значительно уменьшился. Только три причины считаются уважительными. Для того, чтобы подтвердить уважительную причину, военнообязанному необходимо предоставить ТЦК и СП все медицинские выводы, подтверждающие болезнь, и другие подтверждающие это документы.

Источник: OBOZ.UA

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