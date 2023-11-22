Цены на продукты в Украине, эксперты рассказали, что подорожает зимой и к чему готовиться украинцам.

Овощи в Украине могут подорожать после новогодних праздников.

Эксперты говорят, что ожидается, что после праздников цены на овощи борщового набора могут повыситься.

Ощутимо дороже будет репчатый лук, специалисты говорят, что цены вырастут до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.



Яйца тоже начали дорожать , эксперты говорят, что рост цен связан с сезонным фактором.

В частности, на цену яиц влияет продуктивность кур-несушек и приближение новогодних или пасхальных праздников.

По данным Госстата Украины, потребительская цена на яйца в сентябре - октябре составила 44,18-48,75 гривны за десяток, что на 19% выше цены за июль-август в размере 38,99-39,02 гривны за десяток.

В октябре по сравнению с сентябрем 2023 г. цена выросла на 10,3%.

Украинцы отреагировали на предложение о подорожании продуктов в Украине в комментариях к новости:

"А в нашем государстве не нужно причин чтобы что-то подорожало!",

"Это стратегические продукты на которых можно монополяваьи,а это хороший заработок для монополистов и горе-бизнесменов...",

" А что вы хотели? Доллар упал, бензин падает, должно бы все подешеветь, но нет. На границе с Польшей пробки, да и пенсию обещают после нового года повысить, так что причина есть для подорожания. А основная причина, это огромная жажда наживы ба**г...",

"На зиму всегда растут цены на яйца, молочку и овощи..."

"А что у нас подешевеет? У нас только растут цены и больше ничего хорошего".

Источник: 24 канал.

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Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.