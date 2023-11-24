В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить домашнюю пасту из брокколи и митболами.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво подчеркнул, что паста — это классическое, вечное блюдо, которое никогда не надоедает, а в сочетании с брокколи и сочными митболами оно станет здоровым и вкусным блюдом.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀⠀
• Пюре из брокколи - 250 г
• Мука - 300 г
• Соль - 3 г
• Фарш говяжий — 300 г
• Чеснок сухой — 5 г
• Соль, перец — по вкусу
• Растительное масло — 15 мл
• Томатный соус — 75 г
• Пармезан — 15 г
• Базилик зеленый
⠀
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает брокколи, делает из нее пюре и отвешивает 250 г.
К пюре из брокколи добавляем муку, соль и замешиваем тесто.
Из фарша судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает маленькие шарики и обжаривает их с добавлением растительного масла, а в конце добавляет томатный соус.
Тесто шеф-повар нарезает ножницами на произвольные кусочки и варит в подсоленной воде не более 5 минут.
Готовую пасту выкладываем к митболам с соусом и перемешиваем. Подавать пасту лучше всего с тертым пармезаном.
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также предложил украинцам приготовить паста-салат. Для этого рецепта просто смешиваем 100 г отварной пасты, 100 г салата айсберг, 150 г томатов чери, 80 г жареного бекона, 100 г кукурузы, 100 г красной фасоли, 150 г жареной, 1 огурец и 50 г соуса (песто+растительное масло 1:1).
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.