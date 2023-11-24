В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить домашнюю пасту из брокколи и митболами.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подчеркнул, что паста — это классическое, вечное блюдо, которое никогда не надоедает, а в сочетании с брокколи и сочными митболами оно станет здоровым и вкусным блюдом.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀⠀

• Пюре из брокколи - 250 г

• Мука - 300 г

• Соль - 3 г

• Фарш говяжий — 300 г

• Чеснок сухой — 5 г

• Соль, перец — по вкусу

• Растительное масло — 15 мл

• Томатный соус — 75 г

• Пармезан — 15 г

• Базилик зеленый

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Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает брокколи, делает из нее пюре и отвешивает 250 г.

К пюре из брокколи добавляем муку, соль и замешиваем тесто.

Из фарша судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает маленькие шарики и обжаривает их с добавлением растительного масла, а в конце добавляет томатный соус.

Тесто шеф-повар нарезает ножницами на произвольные кусочки и варит в подсоленной воде не более 5 минут.

Готовую пасту выкладываем к митболам с соусом и перемешиваем. Подавать пасту лучше всего с тертым пармезаном.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также предложил украинцам приготовить паста-салат. Для этого рецепта просто смешиваем 100 г отварной пасты, 100 г салата айсберг, 150 г томатов чери, 80 г жареного бекона, 100 г кукурузы, 100 г красной фасоли, 150 г жареной, 1 огурец и 50 г соуса (песто+растительное масло 1:1).

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