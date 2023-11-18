На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" объяснила, что порция супа обычно не может являться полноценным приемом пищи.

Поэтому, по словам звезды "Зважені та щасливі", суп станет отличным теплым перекусом – в таком случае берите +/-200-300 г любимого жидкого. А если хотите смаковать суп или борщ именно в составе обеда, то берите его в качестве первого блюда (примерно 150 г), а на второе обязательно добавьте полноценную порцию мяса/рыбы + чуть-чуть каши/макарон + свежую зелень/листовой салат.

Например, Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" советует приготовить харчо с курицей.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (в расчете на 3 л):

куриная грудка – 300 г

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

рис - 100 г

чеснок - 3 зубчика

томатная паста - 2 ст.л.

соль и специи – по вкусу

зелень – небольшой пучок

растительное масло

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" нарезает грудку на кусочки и вместе с промытым рисом отваривает ее в подсоленной воде.

Морковь либо натираем на грубой терке, либо режем кружочками, лук – маленьким кубиком. Морковь и лук обжариваем на смазанной растительным маслом сковороде, затем добавляем томатную пасту, измельченный чеснок, мелко нарезанную зелень и немного тушим.

Добавляем зажарку, соль и специи в суп, доводим до кипения и сразу снимаем с плиты. Даем харчо настояться минут 10 и подаем суп со сметаной и свежей зеленью.

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