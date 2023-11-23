Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил вкусный реепт пирога. Вместо традиционных сладких угощений, таких как шоколад или конфеты, этот необычный десерт придаст вашему столу новые вкусовые ощущения, будь то праздничный ужин или обыденное чаепитие, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

140 г масла;

2 яйца;

200 г коричневого сахара;

300 г тертой моркови;

180 г муки;

½ ч. ложки соды;

1 ч. ложка корицы;

соль;

ананасы;

изюм;

орехи по вашему вкусу.

Глазурь:

250 г сливочного сыра;

275 г сахарной пудры.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 150 градусов, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешайте все ингредиенты для теста. Нарежьте ананасы мелкими кусочками, предварительно замочив изюм в воде.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет,тщательно перемешайте тесто, выложите его в жаропрочную форму и выпекайте в течение 60 минут.

Пирог готов, когда зубочистка выходит сухой.

Оставьте выпечку полностью остыть, затем нанесите сверху глазурь, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Этот морковный пирог подходит для любого случая — будь то праздник или обыденный повседневный ужин. Приятного аппетита!

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