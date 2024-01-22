Иногда у нас дома может не быть вантуза, но это не должно быть причиной откладывания процесса уборки. Есть эффективный способ прочистить унитаз без вантуза, и вы сможете справиться с этой задачей моментально.
Прежде чем почистить унитаз без вантуза, убедитесь, что у вас есть следующие материалы:
Сода для выпечки
Уксус или лимонный сок
Щетка для унитаза
Перчатки
Тряпка или старая щетка для чистки
Приготовьте раствор для того, чтобы почистить унитаз
Смесь соды для выпечки и уксуса (или лимонного сока) оказывается отличным средством для чистки унитаза. Смешайте примерно 1/2 чашки соды для выпечки и 1/2 чашки уксуса (или лимонного сока) в миске. Дайте смешаться и немного "поработать".
Нанесите смесь на поверхность унитаза
Сделайте равномерный слой получаемой смеси на всей поверхности унитаза. Обратите внимание на внутреннюю часть унитаза и область под крышкой.
Подождите и начинайте чистить унитаз
Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она могла проделать свою работу. Сода для выпекания разложит отложения и удалит неприятный запах. Затем при помощи щетки для унитаза приступайте к чистке унитаза, обращая особое внимание на труднодоступные места.
После того, как удалось почистить унитаз , промойте водой
После того как вы тщательно почистили унитаз, промойте его водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса.
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