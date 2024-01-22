Унитаз является одной из важнейших частей санитарного узла любого дома и сохранение его чистоты является важным аспектом обеспечения гигиены и комфорта.

Иногда у нас дома может не быть вантуза, но это не должно быть причиной откладывания процесса уборки. Есть эффективный способ прочистить унитаз без вантуза, и вы сможете справиться с этой задачей моментально.

Прежде чем почистить унитаз без вантуза, убедитесь, что у вас есть следующие материалы:

Сода для выпечки

Уксус или лимонный сок

Щетка для унитаза

Перчатки

Тряпка или старая щетка для чистки

Приготовьте раствор для того, чтобы почистить унитаз

Смесь соды для выпечки и уксуса (или лимонного сока) оказывается отличным средством для чистки унитаза. Смешайте примерно 1/2 чашки соды для выпечки и 1/2 чашки уксуса (или лимонного сока) в миске. Дайте смешаться и немного "поработать".

Нанесите смесь на поверхность унитаза

Сделайте равномерный слой получаемой смеси на всей поверхности унитаза. Обратите внимание на внутреннюю часть унитаза и область под крышкой.

Подождите и начинайте чистить унитаз

Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы она могла проделать свою работу. Сода для выпекания разложит отложения и удалит неприятный запах. Затем при помощи щетки для унитаза приступайте к чистке унитаза, обращая особое внимание на труднодоступные места.

После того, как удалось почистить унитаз , промойте водой

После того как вы тщательно почистили унитаз, промойте его водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса.

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