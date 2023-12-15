Хотя на рынке доступен большой выбор готовых свеч, создание собственной свечи может быть интересным и творческим занятием.

Свечи всегда были символом уюта и тепла в доме, но в Украине они стали особенно актуальны после начала блекаутов, вызванных, начатой ​​россией войной. Сегодня мы поговорим о нестандартном способе изготовления свеч из обычного продукта – картофеля.

Необходимые материалы

Картофель: 2-3 больших картофеля обеспечат достаточно материала для нескольких свечей.

Воск или парафин: Воск добавляет свече дополнительного блеска и обеспечивает равномерное горение. Парафин – доступный и дешевый материал.

Фломастеры или красители: При добавлении краски можно создать разнообразные цветовые эффекты для свечей.

Мелкие формы для свеч или просто стаканчики для создания формы: Их можно найти в магазинах для творчества.

Мелкие фитильные основания: Для создания свечи необходимо использовать фитиль. Их можно приобрести в магазинах для рукоделия или дома использовать нити соответствующего диаметра.

Шаги изготовления

Очистите картофель и натрите на терке. Отцедите полученный сок и отложите его. Картофельный крахмал будет основным сырьем для свечи.

Растопите воск или парафин на водяной бане. Добавьте в него картофельный крахмал и перемешайте.

Если вы хотите создать цветные свечи, добавьте фломастеры или красители к растопленному воску.

Подготовьте формы для свеч, например, используя стаканчики или специальные формы. Установите фитиль в центре.

Налить полученную смесь в форму, бережно установив фитиль. Оставьте свечу на время для застывания.

После застывания извлеките свечу из формы и выправьте ее с помощью ножа или других инструментов.

Ваша уникальная картофельная свеча готова! Перед использованием обязательно отрежьте фитиль на необходимую длину.

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