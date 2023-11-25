Обман может произойти по самым разным причинам. Если вы подвергаетесь мошенничеству, это может быть просто ужасно. Но если это вы обманываете, вы можете подумать, что у вас есть довольно веская причина для этого .
Очевидно, это не означает, что ваши действия в порядке, да ладно, вы разбиваете чужое сердце , но в зависимости от того, какой вы человек, это может показаться логичной реакцией.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы изменяют только по одной причине: скука.
Если вы не можете удержать его интерес или если вы настаиваете на рутине, которая делает ваши отношения совершенно сухими, чаще всего он уйдет и будет искать что-то новое.
Дело не в том, что Близнецы хотят или любят обманывать, а скорее в том, что у них есть совершенно особые желания.
Если вы не понимаете его потребностей, он найдет того, кто поймет.
Лев (23 июля – 22 августа)
Лев требует, чтобы с ним обращались так, будто мир вращается вокруг него, и не будет слушать, если вы скажете ему обратное.
Осыпаете ли вы его любовью или подарками, он ожидает этого в своих отношениях. Если ваша привязанность к нему начнет угасать, хотя бы немного, Лев начнет блуждать.
Возможно, он никогда не будет действовать в соответствии со своими фантазиями, но он сочтет отсутствие у вас любви признаком того, что отношения быстро ухудшаются.
Оставайтесь слепыми к тому, чего он хочет, и он уйдет прежде, чем вы поймете, что происходит.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпион известен как страстный и сексуальный человек, и это не угасает, даже когда он находится в отношениях.
Тем не менее, он не любитель обязательств, особенно потому, что ему нравится делиться любовью, чего он, очевидно, не может сделать в серьезных отношениях.
Скорпион изменяет, когда все становится слишком серьезно или когда ему начинает казаться, что все не так страстно, как раньше.
Даже в случае новых отношений имейте в виду, что он не прекратит сразу же другие случайные связи.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец всегда ищет веселья и азарта в своих отношениях, независимо от того, находитесь ли вы с ним несколько недель или несколько лет.
Он ожидает, что все останется легким и уклончивым, даже если у него действительно серьезные отношения.
Когда все становится слишком тесным, ограниченным или навязчивым, Стрелец начнет искать развлечений в другом месте.
Поначалу это может быть невинно – просто кто-то ищет нового друга – но это может быстро превратиться во что-то романтическое, даже если он даже не подозревает об этом.
Если он изменяет, это смесь случайного отклонения и необходимости доказать, что он все еще свободна.
Источник: yourtango.
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