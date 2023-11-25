Возможно, мысль о обязательствах вызывает у них желание спрятаться, или, может быть, они ведут себя скорее как игрок, чем как партнер .

Обман может произойти по самым разным причинам. Если вы подвергаетесь мошенничеству, это может быть просто ужасно. Но если это вы обманываете, вы можете подумать, что у вас есть довольно веская причина для этого .

Очевидно, это не означает, что ваши действия в порядке, да ладно, вы разбиваете чужое сердце , но в зависимости от того, какой вы человек, это может показаться логичной реакцией.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы изменяют только по одной причине: скука.

Если вы не можете удержать его интерес или если вы настаиваете на рутине, которая делает ваши отношения совершенно сухими, чаще всего он уйдет и будет искать что-то новое.

Дело не в том, что Близнецы хотят или любят обманывать, а скорее в том, что у них есть совершенно особые желания.

Если вы не понимаете его потребностей, он найдет того, кто поймет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев требует, чтобы с ним обращались так, будто мир вращается вокруг него, и не будет слушать, если вы скажете ему обратное.

Осыпаете ли вы его любовью или подарками, он ожидает этого в своих отношениях. Если ваша привязанность к нему начнет угасать, хотя бы немного, Лев начнет блуждать.

Возможно, он никогда не будет действовать в соответствии со своими фантазиями, но он сочтет отсутствие у вас любви признаком того, что отношения быстро ухудшаются.

Оставайтесь слепыми к тому, чего он хочет, и он уйдет прежде, чем вы поймете, что происходит.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион известен как страстный и сексуальный человек, и это не угасает, даже когда он находится в отношениях.

Тем не менее, он не любитель обязательств, особенно потому, что ему нравится делиться любовью, чего он, очевидно, не может сделать в серьезных отношениях.

Скорпион изменяет, когда все становится слишком серьезно или когда ему начинает казаться, что все не так страстно, как раньше.

Даже в случае новых отношений имейте в виду, что он не прекратит сразу же другие случайные связи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец всегда ищет веселья и азарта в своих отношениях, независимо от того, находитесь ли вы с ним несколько недель или несколько лет.

Он ожидает, что все останется легким и уклончивым, даже если у него действительно серьезные отношения.

Когда все становится слишком тесным, ограниченным или навязчивым, Стрелец начнет искать развлечений в другом месте.

Поначалу это может быть невинно – просто кто-то ищет нового друга – но это может быстро превратиться во что-то романтическое, даже если он даже не подозревает об этом.

Если он изменяет, это смесь случайного отклонения и необходимости доказать, что он все еще свободна.

Источник: yourtango.

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