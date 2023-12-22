Шторы в интерьере будут играть ключевую роль в создании уюта и гармонии в каждом доме, однако со временем они могут загрязняться и терять свой первозданный вид.

Стирать шторы в машинке – это эффективный способ восстановить их свежесть, но есть некоторые тонкости, которые важно учесть, чтобы избежать помятости и других неприятностей.

Определение материала штор

Прежде чем бросить шторы в стиральную машину, важно выяснить, из какого материала они сделаны. Это может быть определено на этикетке или с помощью интернет-ресурсов изготовителя. Различные материалы требуют разного внимания во время стирки.

Проверка на наличие прикрепленных элементов

Перед тем как вставить шторы в стиральную машину, убедитесь, что все прикрепленные элементы, такие как кольца или крючки, отстегнуты или удалены. Это поможет избежать их зацепления за материал во время стирки.

Использование наиболее нежного режима стирки

Выбирайте самый мягкий режим стирки на вашей стиральной машине. Обычно это будет режим "деликатный" или "ручная стирка". Использование менее интенсивного режима помогает избежать лишнего трения и сохраняет восстановительные свойства ткани.

Использование мягких моющих средств

Выбирайте моющие средства, предназначенные для чувствительных тканей. Они помогают сохранить цвет и структуру штор во время стирки. Избегая агрессивных химических веществ, вы поддержите долговечность ткани.

Всегда выбирайте холодную воду

Для стирки штор выбирайте холодную воду, так как горячая вода может привести к изменению формы и размера ткани. Холодная вода эффективно удаляет загрязнение, не вредя материалу.

Избегание высушивания на прямом солнце

После стирки избегайте высушивания штор на прямом солнце. Солнечные лучи могут привести к выгоранию цвета и увеличению вероятности изменения формы ткани. Предпочтите естественную или деликатную сушку.

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