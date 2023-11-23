В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить идеальный тыквенный крем-суп.
"Сезонно-полезно, вкусно и легко!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- тыква – 1 кг
- лук – 250 г
- чеснок - 2 маленькие головки
- 350-400 г куриного бульона (регулируйте густоту по вашему вкусу)
- сливки 33% - 100 мл
- томаты черри – 5 шт.
- тимьян - 3-4 веточки
- соль и перец по вкусу
- оливковое масло – 20 г
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает тыкву пополам по длине, делает тоненькие насечки ножом, убирает семечки, а в выемку выкладывает томаты, тимьян и поливает растительным маслом.
Головки чеснока разрезаем пополам, поливаем растительным маслом и заворачиваем в фольгу. Лук разрезаем пополам и поливаем сверху растительным маслом.
Выкладываем тыкву, лук и завернутый чеснок на противень и отправляем в разогретую до 180-200 градусов на 45-60 минут.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ножом достает мякоть тыквы, выжимает чеснок и вместе с запеченным луком и томатами перебивает все с помощью блендера (или в чаше, или погружным прямо в кастрюле). Добавляем к перебитым овощам сливки, бульон и перемешиваем.
Подавать такой суп "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает с семечками тыквы, капельками растительного масла и сливок, поджаренным беконом, грибами или чесночными чипсами.
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