В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить идеальный тыквенный крем-суп.

"Сезонно-полезно, вкусно и легко!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

тыква – 1 кг

лук – 250 г

чеснок - 2 маленькие головки

350-400 г куриного бульона (регулируйте густоту по вашему вкусу)

сливки 33% - 100 мл

томаты черри – 5 шт.

тимьян - 3-4 веточки

соль и перец по вкусу

оливковое масло – 20 г

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает тыкву пополам по длине, делает тоненькие насечки ножом, убирает семечки, а в выемку выкладывает томаты, тимьян и поливает растительным маслом.

Головки чеснока разрезаем пополам, поливаем растительным маслом и заворачиваем в фольгу. Лук разрезаем пополам и поливаем сверху растительным маслом.

Выкладываем тыкву, лук и завернутый чеснок на противень и отправляем в разогретую до 180-200 градусов на 45-60 минут.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова ножом достает мякоть тыквы, выжимает чеснок и вместе с запеченным луком и томатами перебивает все с помощью блендера (или в чаше, или погружным прямо в кастрюле). Добавляем к перебитым овощам сливки, бульон и перемешиваем.

Подавать такой суп "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает с семечками тыквы, капельками растительного масла и сливок, поджаренным беконом, грибами или чесночными чипсами.

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