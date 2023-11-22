Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил приготовить вкусные яблочные панкейки с творогом на завтрак. Одной из особенностей этого рецепта являются яблоки, которые "Мастер Шеф" Хименес-Браво предлагает добавлять в творожные оладьи в виде аппетитных кружочков, а не измельченными, например, натертыми на терке или порезанными маленькими кубиками.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво:
- Сыр кисломолочный - 200 г
- Яблоко - 1 шт.
- Мука - 70 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Сода пищевая - 0,5 ч. л.
- Соль - 1 г
- Растительное масло
Шаг 1: Нарежьте яблоко кольцами, вырежьте сердцевину, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 2: Размягчите творог вилкой, при необходимости протрите через сито.
Шаг 3: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смешайте творог с мукой, яйцами, сахаром, содой и щепоткой соли до получения однородного теста.
Шаг 4: На сковороде выложите слой теста, сверху положите кружок яблока.
Шаг 5: Жарьте до золотистой корки с обеих сторон, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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