Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил приготовить вкусные яблочные панкейки с творогом на завтрак. Одной из особенностей этого рецепта являются яблоки, которые "Мастер Шеф" Хименес-Браво предлагает добавлять в творожные оладьи в виде аппетитных кружочков, а не измельченными, например, натертыми на терке или порезанными маленькими кубиками.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво:

Сыр кисломолочный - 200 г

Яблоко - 1 шт.

Мука - 70 г

Куриные яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Соль - 1 г

Растительное масло

Шаг 1: Нарежьте яблоко кольцами, вырежьте сердцевину, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2: Размягчите творог вилкой, при необходимости протрите через сито.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смешайте творог с мукой, яйцами, сахаром, содой и щепоткой соли до получения однородного теста.

Шаг 4: На сковороде выложите слой теста, сверху положите кружок яблока.

Шаг 5: Жарьте до золотистой корки с обеих сторон, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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