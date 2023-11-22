Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф", решила поделиться своим рецептом необычного омлета. Если у вас есть вареная гречка, но хочется чего-то нового и вкусного, "Мастер Шеф" предлагает отличную идею - приготовить гречневый омлет. По словам кулинара, это блюдо идеально подходит для любого времени дня.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, в нем отлично сбалансированы белки, жиры и углеводы, что делает его отличным выбором для тех, кто готовится к тренировке. Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Гречневая каша - 2 ст. л.

Куриные яйца - 3 шт.

Томаты черри - 2 шт.

Фета - 80 г

Зелень - 20 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Шаг 1: Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте вареную гречку и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 2: Разогрейте сковороду с растительным маслом, вылейте омлет, подождите минуту.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, половинки помидоров порежьте пополам, выложите их сверху вместе с нарезанной кубиками фетой. Прикройте крышкой и готовьте несколько минут.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.