Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф", решила поделиться своим рецептом необычного омлета. Если у вас есть вареная гречка, но хочется чего-то нового и вкусного, "Мастер Шеф" предлагает отличную идею - приготовить гречневый омлет. По словам кулинара, это блюдо идеально подходит для любого времени дня.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, в нем отлично сбалансированы белки, жиры и углеводы, что делает его отличным выбором для тех, кто готовится к тренировке. Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Гречневая каша - 2 ст. л.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Томаты черри - 2 шт.
- Фета - 80 г
- Зелень - 20 г
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Шаг 1: Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте вареную гречку и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 2: Разогрейте сковороду с растительным маслом, вылейте омлет, подождите минуту.
Шаг 3: "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, половинки помидоров порежьте пополам, выложите их сверху вместе с нарезанной кубиками фетой. Прикройте крышкой и готовьте несколько минут.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.