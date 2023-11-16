Народный праздник 17 ноября имеет название Григорий Зимоуказатель, Ерёмин день, Ерема – сиди дома.

Православная церковь Украины 17 ноября по новому стилю чтит память богослова и святителя Григория Чудотворца.

По старому стилю 17 ноября - день в честь мучеников Никандра и Еремея, учеников апостола Павла.

Этот день считался опасным и неблагоприятным из-за разгула злой силы.

Наши предки верили, что злые духи 17 ноября будут пытаться войти в дома и разжечь пожар в печах, на людей на улицах нечисть может направить лихорадки.

В этот день люди старались без необходимости не выходить на улицу, также не рекомендуется оставлять открытый огонь без присмотра.

Также 17 ноября нельзя никому одалживать дрова, уголь и соль.

Не рекомендуется одеваться не по погоде, потому что можно легко заболеть.

Также 17 ноября не стоит распахивать окна и надолго открывать дверь - это может притянуть злые силы.

Нельзя устраивать свадьбу и людные шумные гуляния.

17 ноября считается неудачным для торговли.

Существуют приметы о погоде в этот день:

Волнистые облака - ждите ухудшения погоды.

Лужи покрылись льдом - в декабре выпадет много снега.

Туман утром сулит оттепель.

Иней на деревьях - ждите морозов.

Утки до сих пор в Украине - зима будет мягкой.

Источник: Униан.

Последние новости:

Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы высказали мнение.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.