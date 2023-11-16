Народный праздник 17 ноября имеет название Григорий Зимоуказатель, Ерёмин день, Ерема – сиди дома.
Православная церковь Украины 17 ноября по новому стилю чтит память богослова и святителя Григория Чудотворца.
По старому стилю 17 ноября - день в честь мучеников Никандра и Еремея, учеников апостола Павла.
Этот день считался опасным и неблагоприятным из-за разгула злой силы.
Наши предки верили, что злые духи 17 ноября будут пытаться войти в дома и разжечь пожар в печах, на людей на улицах нечисть может направить лихорадки.
В этот день люди старались без необходимости не выходить на улицу, также не рекомендуется оставлять открытый огонь без присмотра.
Также 17 ноября нельзя никому одалживать дрова, уголь и соль.
Не рекомендуется одеваться не по погоде, потому что можно легко заболеть.
Также 17 ноября не стоит распахивать окна и надолго открывать дверь - это может притянуть злые силы.
Нельзя устраивать свадьбу и людные шумные гуляния.
17 ноября считается неудачным для торговли.
Существуют приметы о погоде в этот день:
Волнистые облака - ждите ухудшения погоды.
Лужи покрылись льдом - в декабре выпадет много снега.
Туман утром сулит оттепель.
Иней на деревьях - ждите морозов.
Утки до сих пор в Украине - зима будет мягкой.
Источник: Униан.
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