В Винницкой области мужчина получил две повестки в рамках мобилизации, но украинца не мобилизовали. При этом мужчину привлекли к ответственности за это. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

Суд установил, что в течение 2015-2017 годов мужчина служил в Вооруженных силах Украины и после завершения срочной службы остался в запасе Вооруженных Сил Украины. В апреле 2023 года военного в запасе снова призвали в военно-врачебную комиссию. Он ее прошел. Во время военно-врачебной комиссии он был признан пригодным для дальнейшей службы.

В тот же день ему вручили повестку, но он не откликнулся на вызов и не явился в Территориальную военную комиссию и судебный пристав 19 апреля.

В мае 2023 года ему прислали еще одну повестку, но и эту он игнорировал. На суде обвиняемый объяснил, что он единственный сын в семье, его мать умерла, а отцу недавно сделали операцию на сердце, поэтому он нуждается в помощи. Мужчина признал свою вину и просил сурового наказания.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но заменил его двумя годами условного срока. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Источник: ТСН .

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