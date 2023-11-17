Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака на 17 ноября доступен здесь.

Мы ищем ответы и жаждем обратной связи. Один из способов достижения этой цели — чтение карты Таро или гороскопа.

Все мы хотим, чтобы все было идеально, и чтобы в нашей жизни был порядок. Что карта Таро приготовила для вас сегодня?

Читай дальше чтобы узнать.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Есть много способов заработать деньги, не выходя из дома, и если вы ищете подработку, не теряйте надежды.

Небольшое исследование может помочь вам найти идею, которая будет интересной и прибыльной для вас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Кто-то не совсем честен с вами.

Если вы знаете, что человек ведет себя скорее как оппортунист, чем как друг, признайте, что вы так чувствуете. Нет ничего плохого в том, чтобы называть что-то таким, каким вы это видите.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Звезда.

У каждого есть жизненная цель, Близнецы, и, как бы трудно ни было найти свою, вы не сможете так легко сдаться. Всякое случается. Вы можете стать неуверенным в своем будущем из-за плохих отношений или ситуации на работе.

Тем не менее, негативный опыт — хорошее напоминание о том, что вас ждет что-то удивительное. Вам предстоит найти эту радугу и переждать эту бурю, пока не доберетесь до места назначения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Луна.

Вы не узнаете кого-то по-настоящему, пока не проведете время, проживая жизнь вместе.

Если вы обнаружите, что у человека, которого, как вам казалось, вы хорошо знали, есть сторона, которую вы раньше не замечали, не корите себя из-за этого.

Вот почему для развития отношений требуется время, и теперь вы получили новые знания, которые помогут вам сделать лучший выбор.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Прошлое не для того, чтобы сдерживать вас или мешать вам осуществить мечту, потому что вы пошли в обход.

Прошлое должно служить основой для обучения. Ваша история – это то, что сделало вас тем человеком, которым вы являетесь сегодня.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Вы можете заползти обратно в постель и нажать кнопку повтора, пока не будете готовы встретиться с миром, или поговорить с теми голосами, которые говорят вам, что завтра будет лучший день.

Как говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Нам всем нужен кто-то, кто излучает материнскую атмосферу в нашей жизни. Есть человек, который хочет дать вам всю любовь и поддержку мира, чтобы помочь вам чувствовать себя хорошо.

Возможно, у вас есть друг, с которым лучше всего выпить кофе и разделить изысканный десерт. Обратитесь к этому человеку, чтобы спланировать свидание на обед.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Вы сильны в определенных сферах своей жизни, но даже это может стать своего рода костылем, если вы не обращаете внимания на свои слабости.

Вы хотите стремиться делать то, что находится за пределами вашей зоны комфорта. Немного больше усилий в слабых местах каждый день может оказаться полезным для вас.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы трудитесь больше всего. Не существует волшебной формулы или заклинания, которое можно было бы использовать, чтобы получить желаемое. Вы просто молитесь, работаете для этого и наблюдаете, как желаемое проявляется в свое время.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

В данный момент спор может быть тяжел для вашего сердца, но позже он может стать вашим величайшим благословением. То, что, кажется, работает против вас, может внезапно стать именно тем, что вам нужно, чтобы подтолкнуть вас к судьбе и судьбе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Пришло время вдохновиться, Водолей. Подумай о маленькой мечте; увидеть будущее. Сделайте что-нибудь, что поможет пробудить ваши творческие способности и построить свое видение будущего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Вас могут попросить помочь другу принять трудное решение. Возможно, они уже знают, что хотят делать или что в их интересах. Но немного вашей уверенности может помочь им набраться смелости следовать своим путем.

Источник: yourtango.

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