Ммногие люди не осознают, что не каждый предмет можно выбрасывать в унитаз.

Выбрасывание в унитаз всего подряд может привести к забиванию труб, поломок и другим сереьезным проблемама.

Влажные салфетки и гигиенические средства

Даже если упаковка указывает на возможность смыва в унитазе, лучше не делать это. Влажные салфетки и гигиенические средства могут образовать комок и забить трубы, что приведет к неприятным последствиям. Их лучше выкидывать в мусорное ведро.

Ватные палочки и пакеты с чаем

Ватные палочки могут легко застрять в трубах, образуя пробки. То же касается и пакетов с чаем, содержащих пластиковые или металлические элементы. Мусорное ведро, поверьте, также в этом случае куда полезнее.

Волосы и отходы косметики

Волосы могут легко запутаться и образовать комок, который будет тяжело удаляться. То же касается и отходов от косметики, таких как ватные палочки или бумажные полотенца. Опять же, они лучше подходят для мусорного ведра.

Медикаменты и химикаты

Не выбрасывайте лекарства или химикаты в унитаз. Это не только вредно для среды, но может вызвать проблемы с очисткой воды. Лучше сдать устаревшие или ненужные медикаменты в аптеку или специальный приемный пункт.

Еда и жидкость из кухни

Выбрасывать остатки пищи и жидкости в унитаз – это вообще плохая идея. Такой поступок может стать причиной забивания труб и запаха. Ну и, конечно же, не забываем о мусорном ведре.

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