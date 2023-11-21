Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво предложил приготовить аппетитные куриные бедра с особым вкусом. Тайна вкусного блюда — в маринаде, созданном на основе медово-чесночного соуса. Результат: золотисто-румяные и сочные куриные бедра, словно из самого ресторана, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Как приготовить куриные бедра в соусе:

Ингредиенты:

1 кг куриных бедер

5 г орегано

Соль по вкусу

Черный молотый перец

Оливковое масло для жарки

10 г сливочного масла

20 г чеснока

100 г брокколи

100 г меда

Шаги приготовления:

Маринуем мясо. Солим куриные бедра и обсыпаем специями с обеих сторон, тщательно втирая их в мясо, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Пока бедра маринуются, готовим остальные ингредиенты. Мелко нарезаем чеснок. Режем брокколи. Обжариваем чеснок на разогретой сковороде с сливочным и оливковым маслом до золотистости. Затем добавляем бедра и обжариваем до получения румяной корки, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перекладываем мясо на тарелку. В тот же сковороде, где жарились бедра, добавляем брокколи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, убираем брокколи и добавляем на сковороду мед. Обжариваем в нем куриные бедра.

Выкладываем мясо в форму для запекания вместе с брокколи. Поливаем остатками соуса и отправляем в духовку. Запекаем до полной готовности, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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