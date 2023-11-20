Звезда кулинарного реалити-шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво подметил, что идти за вкусными крылышками в KFC или McDonald's не обязательно."Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил представить свой рецепт крылышек под соусом терияки.
"Хрустящая корочка в островато-сладком соусе — это просто невероятно вкусно!" — подмечает "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- Крылья куриные — 0,5 кг.
- Соус терияки — 2 ст.л.
- Соус чили — 2 ст.л.
- Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.
- Растительное масло.
- Соль, перец.
Способ приготовления:
Разрежьте куриные крылья, посолите, поперчите. Полейте курицу маслом и тщательно перемешайте. Затем обсыпьте крылышки кукурузным крахмалом и вновь хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обжаривайте в большом количестве масла до получения золотистой корочки. После готовые крылышки уложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на нагретую сковороду добавьте соусы терияки и чили. Затем добавьте приготовленные крылья и пропеките их до получения блеска.
Подавайте блюдо вместе с рисом, посыпанным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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