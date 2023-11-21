Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф", решила поделиться своим рецептом потрясающего пирога с рыбой. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, этот рецепт понравится многим, ведь он несложный, полезный и этот пирог станет ярким украшением вашего стола на самом высоком уровне.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое - 500 г.

Рыба - 550 г.

Крем-сыр - 300 г.

Шпинат - 300 г.

Лук - 300 г.

Сливки 15-20% - 50 мл.

Масло Гхи - 1 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

На сковороде поджарьте лук порей и шпинат в столовой ложке масла Гхи. Добавьте сливки и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Очистите рыбу от шкуры и костей.

Разложите рыбу на середине теста, посолите, затем сверху распределите начинку со шпинатом. "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите крем-сыр поверх шпината, используя ложку или кондитерский мешок.

Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов, включив режим конвекции.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, с обеих сторон рыбы сделайте косые надрезы по периметру. Затем покройте начинку тестом, заплетая его в виде косички с разрезанными краями.

Поместите пирог с пергаментом в духовку и готовьте его в течение 30 минут.

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