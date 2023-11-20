Бывший член жюри кулинарного шоу "Мастер Шеф", Татьяна Литвинова, поделилась своим рецептом закуски, предлагая побаловать близких этим вариантом угощения. Это блюдо, которое она назвала "Оригинальная закуска", является распространенным угощением в каждой семье, подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова, отмечая простоту его приготовления.

Татьяна Литвинова

Рецепт "Оригинальной закуски":

Ингредиенты:

  • Плавленый сыр — 400 г
  • Майонез — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло оливковое — 1 ст.л.
  • Орехи грецкие — 80 г
  • Салат латук -½ пучка
  • Укроп — 30 г

Шаги приготовления:

Нарежьте плавленый сыр на небольшие кубики, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его на оливковом масле до золотистой окраски.

Добавьте к чесноку майонез и перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске сочетайте нарезанный сыр, майонезно-чесночную смесь, измельченные орехи грецкие, нарезанный латук и мелко нарезанный укроп.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

Подайте закуску на стол в оригинальной форме, подчеркивая ее вкус и внешний вид, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Этот рецепт обещает простоту приготовления и удовлетворение вкусовых предпочтений гостей, делая ваш праздничный стол еще более впечатляющим.

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