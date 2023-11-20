Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить одну из самых популярных закусок.

Бывший член жюри кулинарного шоу "Мастер Шеф", Татьяна Литвинова, поделилась своим рецептом закуски, предлагая побаловать близких этим вариантом угощения. Это блюдо, которое она назвала "Оригинальная закуска", является распространенным угощением в каждой семье, подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова, отмечая простоту его приготовления.

Рецепт "Оригинальной закуски":

Ингредиенты:

Плавленый сыр — 400 г

Майонез — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Масло оливковое — 1 ст.л.

Орехи грецкие — 80 г

Салат латук -½ пучка

Укроп — 30 г

Шаги приготовления:

Нарежьте плавленый сыр на небольшие кубики, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его на оливковом масле до золотистой окраски.

Добавьте к чесноку майонез и перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске сочетайте нарезанный сыр, майонезно-чесночную смесь, измельченные орехи грецкие, нарезанный латук и мелко нарезанный укроп.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

Подайте закуску на стол в оригинальной форме, подчеркивая ее вкус и внешний вид, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Этот рецепт обещает простоту приготовления и удовлетворение вкусовых предпочтений гостей, делая ваш праздничный стол еще более впечатляющим.

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