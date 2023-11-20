Бывший член жюри кулинарного шоу "Мастер Шеф", Татьяна Литвинова, поделилась своим рецептом закуски, предлагая побаловать близких этим вариантом угощения. Это блюдо, которое она назвала "Оригинальная закуска", является распространенным угощением в каждой семье, подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова, отмечая простоту его приготовления.
Рецепт "Оригинальной закуски":
Ингредиенты:
- Плавленый сыр — 400 г
- Майонез — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло оливковое — 1 ст.л.
- Орехи грецкие — 80 г
- Салат латук -½ пучка
- Укроп — 30 г
Шаги приготовления:
Нарежьте плавленый сыр на небольшие кубики, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его на оливковом масле до золотистой окраски.
Добавьте к чесноку майонез и перемешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске сочетайте нарезанный сыр, майонезно-чесночную смесь, измельченные орехи грецкие, нарезанный латук и мелко нарезанный укроп.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.
Подайте закуску на стол в оригинальной форме, подчеркивая ее вкус и внешний вид, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Этот рецепт обещает простоту приготовления и удовлетворение вкусовых предпочтений гостей, делая ваш праздничный стол еще более впечатляющим.
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